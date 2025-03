Ilgiorno.it - Sul “muro delle donne” anche Michela Murgia

Un nuovo murale arricchisce il "piazzale" in via Emilia. Accanto ai volti di Franca Rame e Franca Valeri, l’artista della street art Mario Jin ha realizzato il disegno dedicato alla scrittrice, scomparsa nel 2023. Il murale, creato con le associazioni Retake Buccinasco e We Run the Streets, fa parteiniziative della rassegna "Sorelle, storie di parità e femminismo", pensata dal Comune con spettacoli, mostre, incontri e concerti. "È la nostra sorellache arricchisce il grande murale del piazzale– scrive il Comune sui social –. Una grandissima emozione ricordare una donna libera, pensatrice acuta, appassionata di vita senza pregiudizi". Di fianco c’è un altro murale, dedicato alla lotta contro la violenza femminile, e la panchina rossa per le vittime di femminicidio.