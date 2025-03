Movieplayer.it - Suicide Squad: David Ayer non ha ancora perso le speranze che la sua versione del film venga distribuita

Il registaha parlato della possibilità che la suadelfinalmentein qualche modo dai DC Studios.è ritornato a parlare della possibilità che la suadi, arrivato nelle sale nel 2016,in qualche modo, come accaduto con Zack Snyder e Justice League. Il regista ha più volte ribadito di essere convinto che il montaggio originale delDC meriterebbe di essere visto dai fan, offrendo un approccio quasi totalmente diverso ainaggi e alla storia rispetto a quanto portato nelle sale. Il commento del regista In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha spiegato che per ora non c'è alcuna notizia riguardante una possibile distribuzione di