Sudan l’esercito riconquista Khartum ma la guerra non si ferma

Svolta importante nellacivile in, doveregolare del governo di Abdel Fattah al-Buran hato definitivamente, dopo due anni di combattimenti, la capitalealle Forze di Supporto Rapido (Rsf) guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti.Dopo due anni finiscono gli scontri aLa città sul Nilo era al centro di violenti combattimenti dal momento dell’insorgenza degli ex paramilitari fedeli al deposto presidente Omar al-Bashir contro il Governo militare, che ha avviato due anni fa un brutale conflitto in cui almeno 150mila persone hanno perso la vita.La battaglia di, in questi due anni, è stata una delle più violente mai combattute nel post-Secondamondiale. Attacchi casa per casa, avanzate, bombardamenti aerei sulla capitale, interventi di milizie esterne come i mercenari della Wagner a sostegno delle Rsf fino al luglio scorso, efferatezze da una parte e dall’altra hanno marcato un confronto in cui le forze armateesi (Saf) hanno ottenuto guadagni significativi a partire da dicembre.