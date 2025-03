Sucic meglio di Brozovic? Garantisce Sabatini | È davvero forte

Leggi su Ilnerazzurro.it

Walterè già entusiasta di Petar, il talento della Dinamo Zagabria che a giugno vestirà la maglia dell’Inter. Intervistato da Tuttosport, l’ex direttore sportivo ha elogiato la scelta dei nerazzurri:“Tutte le squadre sono migliorabili, persino il Real Madrid, anche se è pieno di campioni. L’Inter per il futuro ha preso, ed è. Non vedo l’ora di vederlo all’opera. Se potrà essere il nuovo? Anche di più.”Un’investitura importante per il centrocampista croato, che entrerà nella rosa nerazzurra in vista del Mondiale per Club, senza ipotesi di prestito.