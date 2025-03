Internews24.com - Sucic Inter, Cannavaro svela il retroscena sul nuovo colpo: Marotta gli ha detto questa cosa al telefono

di Redazione, Fabiohato unsuldei nerazzurri,gli haal telefono, Fabiosi è espresso con parole al miele nei confronti del futuro centrocampista dell’ora (ancora sino al termine della stagione) in forza alla Dinamo Zagabria. Vediamo le parole dell’ex giocatore proprio attuale allenatore del club croato (dunque estremo conoscitore del calciatore). Attenzione alcon il presidente Beppein questo breve estratto qui riportato:, LE PAROLE DI– «Ha del potenziale, questo è sicuro. Proprio ieri ho parlato con il presidente dell’Giuseppe, che è molto contento dell’arrivo di Su?i?. Pero ha tutto, ma naturalmente, quando approdi in campionato come la Premier League o la Serie A, hai bisogno di tempo per adattarti.