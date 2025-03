Inter-news.it - Sucic all’Inter, Cannavaro sicuro: «Non avrà problemi! Ho parlato con Marotta»

Tra pochi mesi l’Inter potrà avere a disposizione Petar. Nel frattempo, il suo attuale allenatore alla Dinamo Zagabria – Fabio– presenta ed elogia il centrocampista croato.BUONE NOTIZIE – Dopo il ritorno dall’infortunio con la Dinamo Zagabria, per Petarsono arrivate ottime risposte anche con la sua Croazia. Nel corso della sosta per le Nazionali, infatti, il centrocampista è sceso in campo al servizio di Zlatko Dalic raggiungendo ottimi risultati individuali. Tutte buone notizie per l’Inter, che tra pochi mesi potrà accoglierlo pienamenteno della rosa fornendo una valida alternativa a Simone Inzaghi. In attesa che il suo futuro allenatore possa conoscerlo, quello attuale si è pronunciato sulle potenzialità dianche in vista della sua avventura in nerazzurro.