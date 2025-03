Lanazione.it - Sua Eccellenza Sansovino. Basta un punto per festeggiare

Leggi su Lanazione.it

Il pari più dolce della stagione è quello che riporta lain. A distanza di otto anni ecco il ritorno in, salutata nella primavera del 2017. Anni di attesa, rallentati per questione di punti, un gol di differenza a volta, e soprattutto dal Covid con la nomea di corazzata, della favorita numera uno. Ieri pomeriggio nel recupero di campionato contro il Luco è finalmente terminata l’attesa e il triplice fischio ha rappresentato una liberazione per certi versi. Ladel presidente Alessandro Iacomoni e del tecnico Chini dopo aver vinto solo una settimana fa la Coppa Italia di Promozione ha vissuto un’altra serata di festa. Contro il Luco ha aperto le danze il solito Vasseur, poi il pari dei fiorentini, ma ile avanza per la certezza matematica del ritorno nel massimo campionato regionale riservato ai dilettanti.