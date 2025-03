Movieplayer.it - Su Rai 2 arriva L'Ignoto: chi sono i concorrenti VIP e i conduttori del nuovo adventure game

Leggi su Movieplayer.it

Vediamo chie ide L', ilattesissimodi Rai 2 che inizia a prendere forma.no finalmente le prime novità ufficiali sul L', ilche andrà in onda su Rai 2. A far trapelare i nomi diè stato il sito davidemaggio.it, che già settimane fa aveva parlato del gran rifiuto di Simona Ventura, che aveva fatto un passo indietro dal progetto spingendo la produzione a cercare altri nomi alla guida dello show. Così Elettra Lamborghini e il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintillastati indicati come nuovide L', che debutterà sul secondo canale RAI in autunno. Se poche ore fastati svelati i primi .