Lanazione.it - Sturla Bar: Carnevale e Volontariato per un'Ambulanza alla Croce Verde

Leggi su Lanazione.it

Metti insieme un gruppo di amici con tanta voglia die una vena un po’ anarchica che rifugge nel modo più assoluto la declinazione moderna della sfilata (leggi: coreografie), un’associazione da sempre attenta ai bisogni della comunità, una dose non comune di simpatia ed ecco spiegato il successo straordinario delloBar. Che mai come quest’anno spinge forte sulla dimensione sociale: dal bar nato quasi per gioco al palo 13, quest’anno partirà un assegno di circa 30mila euro – ma potrebbero essere di più. i conti vanno ancora fatti – per l’acquisto di un’da inserire nel parco mezzi della. "Laquest’anno ha allestito due stand dentro il circuito – riavvolge il nastro la presidente dell’associazione Carla Vivoli –; quello storico, in via Vespucci, ha fatto un incasso di circa 75mila euro.