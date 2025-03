Anteprima24.it - Studenti delle Marche in gita alle grotte, malori per probabile intossicazione alimentare

Tempo di lettura: 2 minutiPertosa (Sa)- Erano stati indi Pertosa-Auletta e poi avrebbero pranzato in un ristorante del territorio, glidi origine marchigiana, colti da malore da una.Oltre 50, di una scuola di Recanati inuna settimana Campania con pernottamento in un albergo di Capaccio Paestum, dopo essersi recati indi Pertosa e dopo aver pranzato in un ristorante tra il Tanagro e la Piana del Sele, avrebbero avvertito dei.In albergo, in preda ai dolori, glihanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118, manifestando sintomi tipici da. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. La scolaresca è stata visitata in albergo. Molti deglisono rientrati a casa nellementre per altri, le condizioni di salute hanno impedito ai ragazzi di mettersi in viaggio.