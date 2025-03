Lapresse.it - Studentessa turca arrestata negli Usa da agenti in borghese

Una cittadinadi dottorato alla Tufts University è statadafederali insenza spiegazioni. Lo ha affermato il suo avvocato. Rumeysa Ozturk, 30 anni, aveva appena lasciato la sua casa a Somerville per incontrare degli amici martedì sera quando è statadadel Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha spiegato l’avvocato Mahsa Khanbabai che ha presentato una petizione al tribunale federale di Boston.L’arresto ripreso da un videoUn video ottenuto dall’Associated Press sembra mostrare sei persone, con il volto coperto, che portano via il telefono di Ozturk mentre lei urla ed è ammanettata. “Siamo la polizia”, si sente dire ai membri del gruppo nel video. Khanbabai ha detto che Ozturk, che è musulmana, si stava incontrando con degli amici per l’iftar, un pasto che rompe il digiuno al tramonto durante il Ramadan, “Non sappiamo dove si trovi e non siamo riusciti a contattarla.