Ilrestodelcarlino.it - Studente del Copernico in coma etilico e porte distrutte: l’occupazione si fa pesante

Bologna, 27 marzo 2025 - Un liceale finito ine duedei bagni del piano terra del lotto 5 crivellate di buchi. Si faal liceodove, giusto ieri sera, il Collegio dei Docenti, all'unanimità, ha votato un documento dove è netta la condanna alla strumento 'occupazione', ma si ribadisce l'importanza del dialogo. Evento drammatico e danni alla scuola Cominciando dal liceale finito in, il ragazzo si è accasciato sul marciapiede davanti al liceo di via Garavaglia mercoledì sera. Subito è stato soccorso. La scuola ha chiamato il 118 e la madre che è arrivata immediatamente. Caricato in ambulanza, dopo una notte in ospedale, ora è a casa e sta meglio. Forse utilizzando un angolo di una sedia oppure un estintore, gli occupanti hanno crivellato di buchi duenuove di zecca di due bagni del lotto 5 del liceo.