Stritolati dalle bollette | Siamo in una giungla Una lotta per campare

Vale tre miliardi di euro ed è stato varato dal governo appena un mese fa. È il nuovo decreto con misure anti rincari valide per tre mesi – un pacchetto di risorse che assicura una riduzione pari al 20% delle prossimeper le imprese e un sostegno fino a 200 euro per otto milioni di famiglie con Isee fino a 25mila euro. Un tema di cui però, almeno nello Spezzino, sia le attività commerciali che le famiglie hanno solo sentito parlare e sul quale sentono di non poter contare troppo. Unica certezza, al momento, sono le, salatissime, che devono essere pagate. Puntuale e preciso come i pagamenti che effettua è Marco Poggianti, socio e amministratore del ristorante ’Temporaneamente’ e della gastronomia ’ConTemporaneamente’ in via Veneto 22, che conalla mano fa il punto della situazione: "Noi abbiamo aperto qui a fine settembre, rilevando l’attività, e a oggi non riesco ancora a fare raffronti.