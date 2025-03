Iltempo.it - Straniero teneva la moglie nella cuccia del cane: arriva la condanna a Siena

to a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni della. Questa la sentenza del Gup del tribunale di, Sonia Carapelli, a carico di un uomo di origine straniera, da tempo residente in provincia dito con rito abbreviato dopo la denuncia della donna che sarebbe stata vittima di continue minacce e soprusi. Per quasi due anni, dall'estate del 2022 al gennaio del 2024, l'uomo avrebbe umiliato più volte la. L'avrebbe tra l'altro spintadeled obbligata a mettersi a quattro zampe. Ed anche costretta ad uscire per strada indossando solo la biancheria intima. E secondo quanto ricostruito dagli inquirenti ci sarebbero anche state botte ed offese. L'uomo, per il quale è stato disposto anche il divieto di avvicinamento a una distanza di 500 metri dalla donna, potrà godere del commutamento della pena in 1700 ore di lavori di pubblica utilità grazie alla pena sostitutiva.