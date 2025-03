Lanazione.it - Strangola la moglie in casa. Poi minaccia di uccidersi : "L’ho ammazzata io"

e Stefano Cinaglia È scattato in serata il fermo per omidicio volontario a carico di Gianluca Romita, 48enne accusato di aver ucciso la, Laura Papadia, 37 anni.mento, questa la causa del decesso. L’uomo fin dalla tarda mattinata era stato condotto in commissariato, al culmine di ore concitate e di un’ammissione: "Ho ucciso mia" La donna lasciata senza vita sul letto didopo l’aggressione, poi la telefonata all’ex consorte per avvisarla del delitto, quindi la corsa verso il Ponte delle Torri, tristemente noto come meta di suicidi, per farla finita gettandosi nel vuoto e la lunga ’trattativa’ con la polizia a cui alla fine si è consegnato. "Ho fatto del male a mia", così Gianluca Romita ai poliziotti. Lui originario di Milano, agente di commercio, venditore di vini; lei, siciliana, vicedirettrice di un supermercato in città.