Ilfattoquotidiano.it - Strage di Pizzolungo, eventi, dibattiti e spettacoli per il 40esimo anniversario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dieci giorni diteatrali edsportivi per ricordare ladi. Il 2 aprile del 1985 Cosa nostra imbotti un’autobomba di tritolo e la parcheggiò in una zona di, frazione di Erice, alle porte di Trapani. L’obiettivo era uccidere il giudice Carlo Palermo, che con la sua auto blindata passava ogni giorno da quel tratto di strada. Il magistrato, però, si salvò per una coincidenza nefasta: proprio nello stesso tratto in cui era piazzata l’autobomba, infatti, la sua blindata sorpassò un’utilitaria, che quindi venne travolta dall’esplosione. Morirono Barbara Rizzo che stava portando a scuola due dei suoi tre figli: i gemelli Giuseppe e Salvatore Asta.Quarant’anni dopo laviene ricordata con vari. Giovedì 27 marzo nell’aula magna del polo scolastico Piersanti Mattarella a Castellammare del Golfo è andato in scena Sangue nostro, rappresentazione teatrale scritta da Michela Gargiulo, Fabrizio Coniglio e Margherita Asta, sorella di Giuseppe e Salvatore, tratta dal libro “Sola con te in un futuro aprile”.