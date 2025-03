Lanazione.it - Strade e frane dopo il maltempo: "La Provincia si è mobilitata subito"

Leggi su Lanazione.it

I lavori più urgentiile le. La Sp42 "Via Terricciolese" è riaperta. Ieri si è svolto un sopralluogo alla presenza del presidente delladi Pisa Massimiliano Angori e del sindaco di Terricciola Matteo Arcenni, sulla viabilità che era stata interessata dalla frana. Presente alla riapertura della viabilità anche il consiglierele del Gruppo Comunità e Territori, Matteo Bagnoli. "Si è trattato di un importante intervento, in cui fin dala struttura tecnicale si è occupata della messa in sicurezza dell’area, con mio diretto interessamento – dice Angori –. Le operazioni sono già state ultimate, e sono consistite anche nel ripristino e riprofilatura della viabilità, e rinforzo della zona attraverso la collocazione di geoblocchi. Un intervento del valore complessivo di circa 180mila euro, che ha riguardato una zona a monte".