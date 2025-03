Ilrestodelcarlino.it - Storie brevi ed estreme in un libro. I ’S’oggetti smarriti’ di Altafini

Il terzo appuntamento di Righe di Periferia 2025 si terrà oggi alle 18 al circolo Acli di Pontelagoscuro in corso del Popolo 109. Gli organizzatori, Comitato Vivere Insieme, Circolo Acli e tutti i sostenitori proporranno la presentazione di unveramente particolare ed interessante “S’oggetti smarriti, racconti da vedere” di Sergio. L’autore con i propri studi accademici e l’esperienza professionale ha maturato varie competenze specialistiche della produzione culturale. La comunicazione artistica l’ha visto presente, nel tempo, sia come autore che come organizzatore di eventi, specie di letteratura sperimentale anche a livello internazionale. Con questa sua ultima produzioneha voluto proporre come lui stesso ci dice ", sequel, da leggere e immaginare, da udire con la mente.