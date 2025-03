Steven Yeun si unisce ad un nuovo film d’animazione su Avatar – La leggenda di Aang

Leggi su Cinefilos.it

siad unsu– Ladisi è unito al cast delancora senza titolo di– Ladidella Paramount Pictures e Nickelodeon Movies. Come riportato da Variety, non è ancora chiaro da quale delle Quattro Nazioni possa provenire, dato che i dettagli sul personaggio sono stati tenuti nascosti. L’attore si aggiunge ai membri del cast già annunciati Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten e Román Zaragoza. Lauren Montgomery è alla regia e William Mata alla co-regia del, basato sulla serie– L’ultimo dominatore dell’aria, creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. L’uscita delè prevista per il 30 gennaio 2026., dalla TV al cinemaè stato precedentemente coinvolto in The Legend of Korra, anch’esso parte dell’universo di questo franchise.