Velvetgossip.it - Stasera su Rai 3: anticipazioni e ospiti del programma condotto da Geppi Cucciari il 27 marzo

La serata di giovedì 272025 si preannuncia ricca di emozioni e intrattenimento con ilSplendida cornice, in onda su Rai 3. La conduttriceaccoglierà un parterre didi spicco, a cominciare da Valerio Mastandrea, che approfitterà dell’occasione per presentare il suo secondo lungometraggio, Nonostante, in veste di regista e attore. Ad arricchire la puntata ci saranno anche Angelo Pintus e Alessandro Siani, due volti noti della prossima edizione delcomico LOL.e contributi specialiIn studio, Elio, noto artista, e il giornalista Gino Castaldo, che presenterà il suo libro d’esordio intitolato Il ragazzo del secolo. Non mancherà la presenza del fumettista Giudo Silvestri, conosciuto con il nome d’arte Silver, che porterà il suo contributo artistico.