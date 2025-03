Velvetgossip.it - Stasera su Rai 1 debutta in prima tv il film “Io Capitano” di Matteo Garrone

Io, il nuovodi, andrà in ondaalle 21.30 su Rai 1. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023, ilha ricevuto l’importante riconoscimento di essere incluso nella cinquina degli Oscar per il Migliorinternazionale nel 2024. Girato tra Italia, Marocco e Senegal, la pellicola racconta il difficile viaggio di due adolescenti africani in cerca di una nuova vita in Sicilia.La trama di IoProtagonisti della storia sono Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), due cugini senegalesi che decidono di lasciare Dakar con il sogno di affermarsi nel mondo del rap. I giovani intraprendono un viaggio avventuroso attraverso il Mali, utilizzando un falso passaporto. Nonostante un poliziotto scopra la verità, riescono a evitare la detenzione grazie a un pagamento.