Velvetgossip.it - Stasera in TV: i film consigliati per Mercoledì 26 Marzo in prima serata

262025, gli appassionati di cinema possono scegliere tra una vasta selezione diinsui principali canali televisivi. La nostra guida offre un quadro dettagliato delle pellicole in programmazione, complete di trame, cast e trailer, per aiutare gli spettatori a decidere cosa guardare.in ondain tvLacinematografica inizia con Compromessi sposi, una commedia del 2019 diretta da Francesco Micciché, che andrà in onda alle 21 su Cine34. Ilvede protagonisti Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, affiancati da un cast ricco di talenti come Lorenzo Zurzolo e Grace Ambrose. La trama ruota attorno a situazioni comiche e malintesi, tipici del genere, offrendo un’ora e mezza di intrattenimento leggero.Alle 21.05, il canale 20 trasmetterà Jupiter – Il destino dell’universo, un’opera di fantascienza del 2015 firmata dalle sorelle Wachowski.