Velvetgossip.it - Stasera in TV (27 marzo): Paolo Bonolis presenta il ritorno di Avanti un Altro!

Leggi su Velvetgossip.it

Grandi novità in arrivo per il pubblico televisivo italiano nella serata di giovedì 272025. Mediaset ha deciso di modificare il proprio palinsesto, portando un attesosul piccolo schermo. Infatti, al posto della prima puntata de Il Turco, con Can Yaman, il pubblico potrà seguiresu Canale 5 con la nuova edizione diun! By Night, descritta come “una trasmissione geneticamente modificata” nel promo che sta facendo il giro della televisione. Il game show e gli ospitiIl game show, che sorprendentemente ha preso il posto della fiction programmata, si arricchirà di ospiti illustri, come Maria De Filippi e Pintus, con concorrenti provenienti dalle passate edizioni di Ciao Darwin. Questo cambiamento ha suscitato un notevole interesse tra i telespettatori, che si preparano a vivere una serata all’insegna dell’intrattenimento.