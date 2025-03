Lanazione.it - Stagione cameristica 2025 dei Teatri di Pistoia, è di scena il Quartetto Skampa

, 27 marzo– Il penultimo appuntamento delladeididiventa emblema del glorioso stile musicale dell’Europa dell’Est. Venerdì 28 marzo al Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi (ore 20,30) è diil, che da venticinque anni rappresenta il proprio Paese nelle principali sale da concerto di tutto il mondo. Considerato l’erede del leggendarioSmetana, si fa portatore di un patrimonio spirituale inestimabile preservandolo dal rischio di essere omologato e diluito dall’appiattimento culturale del nostro tempo. Composto da Petra Brabcová e Adéla Štajnokrová ai violini, Martin Stupka alla viola e Lukáš Polák al violoncello, l’ensemble si distingue per l’attento lavoro di ricerca sul canto popolare, sulla poesia, sui ritmi e sulle danze da cui si è sviluppata la musica ceca; perciò le sue interpretazioni e incisioni, intense e immediate, sono oggi considerate un punto di riferimento per chi affronta questo tipo di repertorio.