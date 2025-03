Juventusnews24.com - Staff Tudor Juve: delineati vice-allenatore, preparatore dei portieri e due altre figure. C’è una novità negli allenamenti

di RedazionentusNews24: delineate alcuneche lavoreranno a stretto contatto col nuovo. Tutti i dettagliÈ iniziata l’eraallae il nuovoha già impresso la sua personalità in questi giorni alla Continassa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ilbianconero sarà Javorcic e ildeiRogic, due fedelissimo di.Inoltre ci sono dueche erano già nell’ambiente bianconero come il match analyst Riccardo Scirea e ilatletico Andrea Pertusio. Ci sono già delle differenze rispetto a Thiago Motta: allenamento spostati dal mattino al pomeriggio.Leggi suntusnews24.com