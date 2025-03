Lanotiziagiornale.it - Stadio San Siro, indaga anche la Corte dei Conti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Un atto dovuto”. Così l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, ha commentato ieri la notizia dell’apertura di un fascicolo sull’operazionedi Sanda parte delladei. L’indagine, che mira a verificare eventuali danni erariali derivanti dalla vendita delloMeazza ai fondi di investimento che controllano Milan e Inter, segue quella identica aperta dalla Procura di Milano, per ora senzati.per l’indagine della Procura la risposta del sindaco Beppe Sala fu di “un atto dovuto, a seguito di un esposto”. E proprio come Sala, ieri Tancredi ha ripetuto che ladeisi è mossa, perché “c’è stato un esposto, qualcuno vuole capire”. E circa la stima di 197 milioni di euro per loe le aree limitrofe, fulcro di entrambe le indagini, Tancredi ha ripetuto (come aveva fatto Sala) che “ci siamo rivolti all’Agenzia delle Entrate, un ente al di sopra delle parti,molto competente, autorevole”.