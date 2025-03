Iltempo.it - Stadio della Roma, a Pietralata partono gli scavi archeologici

Accelerata in vista aper lo. Tra oggi e domani, al più tardi lunedì, è previsto infatti l'avvio dei veri e proprinell'area, step necessario perché richiesto dalla Soprintendenza. Bisogna sondare il sottosuolosuperficie interessata dal progetto giallorosso - su terreni comunali - per verificare che non vi si nascondano «tesori»da tutelare. Le attività, peraltro, erano già iniziate ma poi si erano interrotte e ora si tratta di entrare nel vivo degli. Effettuati, invece, i sondaggi geognostici. Intanto il Campidoglio aspetta la presentazione del progetto definitivo dello, che la- sentita da IlTempo - ha annunciato per questa primavera, aggiungendo poi di avere una data in mente ma di non volerla ancora rivelare.