Ilrestodelcarlino.it - Stacchiotti rigenera Passo Varano. L’ultimo regalo dell’uomo del pane:: "Così ristrutturiamo l’ecomostro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è una zona di, davanti alla stazione ferroviaria, che è stata abbandonata per decenni, ma ora, finalmente, sta per essere restituita alla vita. È il capannone di fronte a, che proprio l’azienda di panificazione sta ristrutturando. È statogesto di Sandro(1939-2024), "l’uomo del" che è morto a 85 anni, dopo avere aperto vari punti vendita dell’impresa, ereditata dal padre Emilio. Il capannone diè stato undel nonno ai nipoti. "Stiamo ultimando i lavori per riqualificare quello che era un eco-mostro semi diroccato e che ci dispiaceva vedere ridotto in quello stato, abitando noi proprio lì davanti", racconta il figlio Sergio al nostro giornale. Questa storia di lavoro e dizione rimonta al secolo scorso: "In realtà – continua Sergio – dovevamo acquistarlo 40 anni fa, in sostituzione del laboratorio di fronte.