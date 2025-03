Lanazione.it - Stabilimenti nell’incertezza. Aste, dubbi su tempi e modi: "Difficile così investire"

Anche questa estate sembra che trascorrerà con una nuvola che abbuia tutto l’entusiasmo della stagione. Che ha solo un nome ed é la Bolkestein. La direttiva da incubo. La "proroga" delle concessioni demaniali per le attività turistiche e ricreative sul mare è estesa fino al 30 settembre 2027. La gestione delle gare ricadrà sui Comuni, che, entro il 30 giugno dello stesso anno, dovranno avviare le gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni, con la possibilità di estendere le concessioni al 2028 in presenza di contenziosi o altre difficoltà procedurali. "Viviamo questo momento come uno stallo - dice Luca Pantani del Miramare - Con l’ansia del caso perché ancora non è stato definito come verranno fatte queste. Questo stato di incertezza non ci permette di fare investimenti e previsione future.