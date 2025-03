Ilrestodelcarlino.it - Squadra in ritiro, in dubbio El Kaddouri e Paghera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladi Baldini ieri mattina ha lavorato al centro sportivo Fabbri, poi è partita verso ildi Villafranca di Verona dove resterà fino a sabato. Antenucci e compagni lavoreranno oggi e domani nei campi del Calcio Hotel Antares, mentre non è stato ancora deciso se la rifinitura di sabato si svolgerà ino in via Copparo. Per il resto, non si registrano particolari novità dal campo, con El(foto) che lavorano per entrare nella lista dei convocati ma difficilmente giocheranno dall’inizio. Per entrambi staff medico e tecnico non vogliono correre rischi, quindi eventualmente si preferirà aspettare un’altra settimana e posticipare il loro rientro in campo a Sassari contro la Torres. A Villafranca di Verona il tecnico di Massa sta lavorando sul terreno di gioco, ma soprattutto sulla testa dei giocatori.