Oasport.it - Sprint imperiale di Lorena Wiebes alla Brugge-De Panne. Italia sul podio con Consonni e Balsamo

Rispetta le previsioni della vigilia l’edizione 2025 della-Defemminile. La corsa, lunga 152,7 chilometri, si risolve con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti nonostante la caduta che coinvolge diverse atlete a 3,3 chilometri dal traguardo. S’impone con una volatal’olandesedel Team SD Worx – Protime, davanti ad una splendida Chiaradella CANYON//SRAM zondacrypto e ad Elisadella Lidl-Trek.La campionessa d’Europa in carica,96ma vittoria da professionista, esce in maniera prepotente negli ultimi metri dopo che Elisaaveva lanciato loe s’impone di forza.effettua una prepotente rimonta, sirga per provare ad agguantare, ma deve arrendersi perché lo spazio è finito. Qualcosa, forse, da rivedere nel treno della Lidl-Trek,Ad animare la corsa l’attacco, a ottantaquattro chilometri dfine di Elena Pirrone della Roland e dell’inglese Millie Couzens della Fenix-Deceuninck che sfiorano il minuto di vantaggio e vengono riprese dopo una quarantina di chilometri dal gruppo.