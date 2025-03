Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 27 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

27ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket con l’Eurolega, gliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, ed i Mondiali di snowboard e sci freestyle, e tanto altro ancora.Guarda i Mondiali di snowboard su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSaranno due gli azzurri impegnati nei Miami Open 2025 di tennis: per i quarti di finale maschili Matteo Berrettini affronterà non prima delle ore 24.00 lo statunitense Taylor Fritz, mentre per le semifinali femminili Jasmine Paolini sfiderà non prima delle ore 20.00 la bielorussa Aryna Sabalenka.A che ora lo sci alpinoin tv: startlist slalom Sun Valley,CALENDARIOIN TV2710.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Planica: Flying Hill HS240 maschile – Euro1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN10.