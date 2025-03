Metropolitanmagazine.it - Split Fiction, recensione

è l’ultima opera di Hazelight Studios, già conosciuto per It Takes Two e A Way Out. Josef Fares porta nuovamente sui nostri schermi un cooperativo, che purtroppo questa volta ha non pochi problemi. Parliamone insieme.Premessa: in questai paragoni con It Takes Two saranno molti. Mi risulta molto difficile evitarli se si parla di due opere dello stesso team di sviluppo, dello stesso publisher e anche dello stesso genere.Grande potenziale, pessima resaIninterpretiamo due ragazze, Mio e Zoe, intente a firmare un contratto di pubblicazione dei loro romanzi con la casa editrice Razer. Sorge però un problema: prima della firma le due devono utilizzare un macchinario dalla funzione a loro sconosciuta.Mio si ribella e rimane per sbaglio intrappolata nella stessa cupola in cui si trova Zoe, causando un malfunzionamento nella Macchina e facendo scoprire alle due protagoniste che l’obiettivo della casa editrice è quello di rubare le idee dei giovani scrittori che si sottopongono all’esperimento.