Movieplayer.it - Splendida Cornice, anticipazioni e ospiti giovedì 27 marzo su Rai 3 e RaiPlay: doppio ruolo per Geppi Cucciari

si sdoppia nella nuova puntata di: dall'ironia di LOL 5 al nuovo film di Valerio Mastandrea, scopriamo cosa ci aspetta questa sera su Rai 3. Stasera,27, su Rai 3 torna: il salotto brillante didove ogni settimana si ride, si riflette e ci si sorprende conspeciali e trovate irresistibili. In questa nuova puntata ci sarà spazio per il cinema d'autore ma anche per le risate grazie ai protagonisti della quinta stagione di LOL - tra cui la stessa, in un ineditodi presentatrice e ospite. Non mancheranno i momenti di approfondimento e di attualità con collegamenti internazionali, performance artistiche e sorprese dal vivo. Insomma, l'ormai consolidato mix di leggerezza e contenuti di qualità .