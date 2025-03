Lanazione.it - Spiagge, lavori in corso. Giù le barriere alla Venere

Leggi su Lanazione.it

I primi turisti sono attesi come di consueto per il ponte di Pasqua, prologo di una lunga stagione turistica che a Lerici in tanti – albergatori e commercianti in primis – si attendono a cinque stelle. Motivo per cui il Comune, nelle ultime settimane, ha impresso una decisa accelerazione aifinalizzatisistemazione del litorale. Tanti i fronti aperti, a partire da quello – in via di risoluzione – dello smaltimento del materiale spiaggiato. Il Comune, che ha emesso la solita ordinanza per l’abbruciamento dei residui vegetali spiaggiati, si è nel frattempo fatto carico della pulizia e dello smaltimento della legna e delle plastiche accumulate sue scogliere di competenza, come la spiaggia della Marinella, la scogliera di San Terenzo e Lerici, la zona della scogliera e della spiaggia della vittoria a Tellaro.