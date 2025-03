Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Brescia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I liguri devono vincere per dare l’assalto al secondo posto contro i lombardi che, invece, rischiano seriamente la retrocessione.vssi giocherà venerdì 28 marzo 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREObbligo di vittoria per i liguri dopo il pareggio ottenuto nell’ultima gara in casa del Cesena. In questo modo gli uomini di D’Angelo si porterebbero a soli due punti dal Pisa secondo in classifica. Un appuntamento dunque da non fallire se si vuole puntare alla promozione diretta.I lombardi si presentano in Liguria con il morale basso a causa dei tre punti raccolti nelle ultime sei partite, ma soprattutto tre sconfitte consecutive in trasferta.