Romatoday.it - Spettacolo teatrale per bambini "Emozioni In & Out"

Domenica 6 aprile alle 11.00 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà loperIn; Out” messo in scena da Piera Fumarola con pupazzi e attori.La piccola Riley è preoccupata di andare a scuola il giorno dopo avendo trascurato di fare i compiti.