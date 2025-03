Agi.it - Spazio, Webb 'cattura' per la prima volta le aurore di Nettuno

AGI - Per la, il telescopio spaziale Jamesdella Nasa/Esa/Csa hato una brillante attività aurorale su. Lesi verificano quando particelle energetiche, spesso provenienti dal Sole, rimangono intrappolate nel campo magnetico di un pianeta e alla fine colpiscono l'atmosfera superiore. L'energia rilasciata durante queste collisioni crea il caratteristico bagliore. Queste osservazioni sono state ottenute come parte delle Guaranteed Time Observations nel programma 1249. I risultati del team sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Indizi di attività aurorale In passato, gli astronomi hanno visto allettanti indizi di attività aurorale su. Tuttavia, l'imaging e la conferma dellesusono sfuggiti a lungo nonostante le rilevazioni riuscite su Giove, Saturno e Urano.