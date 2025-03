Anteprima24.it - Spazio Eidos, prosegue la stagione teatrale

Tempo di lettura: 2 minutilapresso loin Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Si terrà, infatti, sabato 29 marzo 2025 alle ore 20,30 il terzo appuntamento di questa edizione, con lo spettacolo di Francesco Rivierccio, “Non dovevo essere io” scritto e interpretato dallo stesso Francesco Rivieccio.Che cosa fa un angelo custode? Forse si muove, come un ombra, dietro il suo protetto e ne racconta la storia come guardandolo da dietro le quinte della sua vita e ne scrive ogni passaggio, ogni difficoltà come un copione pieno di sorprese ma dal finale sempre scontato perché il destino è un pessimo autore.Un angelo custode si ritrova a proteggere un giovane attore di teatro e ne racconta la storia: una storia di viaggi, rinunce, turbine bruciate, memorie, repliche, lettere, rimborsi spese, provini andati male e qualche piccola gioia.