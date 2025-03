Ilgiorno.it - Spari in via Marsala. L’agguato sotto casa. Due proiettili nel collo: ferito uomo di 42 anni

di Marianna VazzanaMILANOvicino al portone di, in via. Poi la reazione e il tentativo di fuga della vittima. Infine due colpi di pistola esplosi a 2 o 3 metri di distanza, che lo feriscono ae nuca. È appena scoccata la mezzanotte tra martedì e mercoledì quando Z. S., uncinese di 42, raggiunge uno dei locali di corso Garibaldi 104, a due passi, chiedendo aiuto. "I due aggressori – racconta un testimone – lo hanno inseguito fino a poco prima, per poi tornare indietro" in viae prendere direzioni diverse. Dileguandosi prima dell’arrivo della polizia che ora li sta cercando anche con l’aiuto dei filmati delle telecamere della zona. Il"era una maschera di sangue", fanno sapere i testimoni. "Non parlava ma era vigile". Ilo hanno colpito superficialmente, alla nuca e al