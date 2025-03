Lanazione.it - Spaccio cocaina a Villafranca: arrestato 49enne con 240 grammi

Massa Carrara, 27 marzo 2025 – Un uomo di 49 anni, residente ain Lunigiana, è statodalla guardia di finanza perdi. L'arresto è avvenuto dopo che gli agenti hanno notato l'individuo impegnato in frequenti incontri sospetti nei pressi della sua abitazione. Un particolare appuntamento ha destato l'attenzione delle forze dell'ordine, poiché si è rivelato una transazione per la vendita di, che è stata immediatamente sequestrata. All'acquirente è stata anche fatta una multa con segnalazione alla prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione, sia personale che domiciliare, ha portato alla scoperta di oltre 240di, due bilancini di precisione, attrezzi per il confezionamento e una somma in contanti di 1.