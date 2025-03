Tpi.it - Sottomarino turistico affonda nel Mar Rosso, almeno 6 morti: “Oltre 40 persone a bordo, tutti cittadini russi”

Leggi su Tpi.it

Unto nel Mar: secondo le prime informazioni adell’imbarcazione erano presenti 45di cittadinanza russa. Le autorità locali parlano di 69 feriti, quattro dei quali sarebbero in condizioni critiche. Secondo la Bbc, 29 passeggeri sarebbero stati tratti in salvo. L’mento, avvenuto a Hurghada, in Egitto, sarebbe avvenuto quando ilsi trovava nelle vicinanze del porto.“Il 27 marzo, verso le 10 del mattino, a un chilometro dalla riva, si è schiantato il batiscafo da diporto Sindbad, di proprietà dell’omonimo hotel.all’equipaggio, ac’erano 45 turisti, tra cui minorenni. Sono, turisti della compagnia ‘Biblio Globus'” fa sapere il consolato generale aggiungendo che, al momento dell’incidente, ilstava effettuando una regolare escursione subacquea per ispezionare la barriera corallina.