Iltempo.it - Sottomarino turistico affonda nel Mar Rosso: a bordo tutti russi, almeno 6 vittime

Dramma nel Mar. Unto al largo della località egiziana di Hurghada. Lo riporta il quotidiano 'Al Hadath'. Secondo quanto riferito, ac'erano circa 45 persone, di cui 6 sarebbero morte, 9 ferite e altre 29 salve. Quattro fra i feriti sarebbero in gravi condizioni e sarebbero stati trasportati in ospedali vicini. Il batiscafo da diporto Sindbad, di proprietà dell'omonimo hotel, si sarebbe schiantato a un chilometro dalla riva. Oltre all'equipaggio, aci sarebbero stati 45 turisti,. Si segnala poi che il natante stava effettuando una regolare escursione subacquea per ispezionare la barriera corallina.