Sospetto terrorista. Resta in carcere

Rimarrà inRachid Karroua, il 46enne originario del Marocco residente a Barghe che nei giorni scorsi era stato arto nell’ambito di un’inchiesta della procura di Perugia con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Il gip, Federica Brugnara, dopo un’autonoma valutazione del quadro probatorio ha rinnovato la misura cautelare emessa dal Tribunale di Perugia, ritenendo sussistente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Cittadino italiano - è in Italia da oltre 20 anni - operaio in un’acciaieria di Odolo e padre di famiglia - ha moglie e cinque figli - Karroua durante l’interrogatorio di garanzia aveva preso le distanze dalle accuse: "Non sono un, non ho mai fatto male a nessuno e mai ne farei perché sono contrario alla violenza" aveva dichiarato.