Spazionapoli.it - Sorpresa De Laurentiis: l’idea per Napoli-Milan

Leggi su Spazionapoli.it

Il presidente Aurelio Deha in serbo unain vista del big match del Maradona contro ilIlsi sta preparando al gran finale di stagione per non abbandonare definitivamente il sogno tricolore dopo il brutto inciampo di Venezia. La prima tappa di questo ultimo giro è ildi Sergio Conceicao, squadra nevrotica e per questo imprevedibile, in grado di vincere e perdere contro chiunque.Per affrontare al meglio il finale di stagione, Conte avrà bisogno di recuperare tutti i suoi effettivi, visto che ultimamente le defezioni l’hanno prima costretto a cambiare modulo e poi gli hanno impedito di cambiare il volto della sfida a gara in corso.Verso, Depronto a sorprendereCon la fine della sosta, i nazionali fanno rientro a Castel Volturno: gli ultimi a rientrare sono stati Anguissa e Olivera, poiché impegnati in trasferte fuori dall’Europa, e Aurelio De