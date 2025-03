Sport.quotidiano.net - Sorpasso, San Costanzo campione di fair play

Cambiamento al vertice della classifica del girone A di prima categoria. Grazie al successo nel big match di Calcinelli con la Nuova Real Metauro (300 spettatori) il Sanha sorpassato i rivali e si insediato al primo posto con 2 punti di vantaggio sulla stessa Nuova Real Metauro. In terza piazza l’Atletico Mondolfo (a meno 6) e al quarto posto l’Avis Montecalvo e il Peglio (a meno 8). Il commento al campionato è di Fabio Pagnetti, presidente della neo capolista Sanche ha fatto l’impresa proprio nell’ultima giornata e che adesso vuole portare a termine una missione che sembrava un sogno e che sta diventando realtà, anche se dovrà fare i conti con una Nuova Real Metauro che non si arrenderà di certo: "Riguardo la partita di sabato scorso posso dire che tutti eravamo consapevoli di affrontare una delle squadre più forti del girone, per noi era importante non perdere per non far allontanare troppo i nostri avversari.