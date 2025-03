361magazine.com - Soroptimist e SDA Bocconi School Management insieme per “Futuro al femminile: women in leadership”

Leggi su 361magazine.com

Palermo & la formazione per lae SDAper : ”alin”. Un corso gratuito per favorire e valorizzare l’empowerment delle giovani donnePalermo & la formazione per lae SDAper : ”alin”. Un corso gratuito per favorire e valorizzare l’empowerment delle giovani donne. IlInternational Club di Palermo, presieduto da Giovanna Scelfo, sta cercando potenziali candidate a cui proporre l’esperienza formativa. Scadenza domande entro il 31 marzo 2025 . PALERMO 18 marzo 2025 – Si chiama“alin”, il tema del bando che anche per il 2025 viene promosso daa SDA