Sonorità pop rock e house per raccontare l’amore | esce Vai di Gianni Fiorellino

Si intitola “Vai” il nuovo album del cantante napoletanoin uscita domani, prodotto e distribuito dalla Zeus Record in collaborazione con Leone Produzioni. Testi di forte impatto, composti in gran parte dallo stesso musicista ed interpretati nel solco di un cantautorato italiano di nuova generazione, caratterizzano la track list del disco che si compone di 13 brani, inediti e disponibili al download sulle varie piattaforme di streaming digitale. Tredici canzoni, presentate oggi al Maschio Angioino di NAPOLI , alcune di esse scritte dal paroliere Vincenzo D’Agostino, in cuicostruisce, tassello su tassello, un mosaico sonoro, trapop e varie digressionie britpop, dedicato al, nelle molteplici declinazioni possibili riferite a questo sentimento.