Sono molto deluso – L’agente di Davies colpisce lo staff del Canada dopo che il difensore ha subito un infortunio ACL

2025-03-26 22:37:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:di Alphonsoha colpito il personale della squadra nazionale maschileche ildel Bayern Monaco haunACL mentre era in servizio internazionale.Nedal Huoseh afferma cheè stato spinto a giocare nella sconfitta delnegli Stati Uniti domenica, nonostante “non sia al 100 %la partita del Messico on Friday”E ha detto di essere”“per lotecnico.ha strappato il legamento crociato nel ginocchio destro nella vittoria del terzo posto della Concacaf Nations League sugli Stati Uniti ed è stato sostituito al 12 ° minuto.Il Bayern ha rivelato la notizia di mercoledì e ha detto che il terzino sinistro di 24 anni subirà un intervento chirurgico e probabilmente sarà fuori combattimento per diversi mesi.