Sono mesi che voglio dirtelo Grande Fratello drammatico confronto con Zeudi | Helena se ne è uscita così

A pochi giorni dalla fine delè tempo di confronti a cuore aperto tra gli inquilini. Uno particolarmente toccante ha interessato oggi in cucinaed. A prendere la parola è stata la modella: “, che tipo di rapporto vuoi avere con me?”. E la risposta è arrivata immediata: “Io non ho rapporto con te, purtroppo”. “Se dobbiamo convivere, dobbiamo convivere in modo pacifico” ha ripreso.>>“Ma vai a fa**. E ora fatemi fuori”., Mariavittoria contro: urla in giardinoChe poi ha aggiunto: “Cosa rappresentavo io per te?” le domanda. “Ero molto infatuata di te, non eravamo amiche”, per questo ha scelto di allontanarsi. Davanti a queste paroleè immediatamente intervenuta: “Noi avevamo una percezione diversa”, “Per me, eri mia amica” confessa.